В Петербурге вводят QR-код в транспорте: к COVID-19 это не имеет отношения, но горожане недовольны

Петербургский транспорт переходит на QR-коды. К пандемии COVID-19 эта мера отношения не имеет. Напомним, вопрос о введении в транспорте QR-кодов о вакцинации от коронавируса или о перенесенном заболевании сейчас рассматривается на федеральном уровне. Речь идет в первую очередь о самолетах и поездах, на городской транспорт распространять эту меру в большинстве регионов пока не планируется. Петербургская история с введением QR-кодов в транспорте связана с другим — с началом транспортной реформы, которая стартует уже весной 2022 года. В рамках этой реформы в полном смысле слова «под нож» идут коммерческие маршруты, которые должны уступить место муниципальному транспорту — автобусам и троллейбусам.

«Подлежат закрытию 238 автобусных маршрутов, из которых 222 — «коммерческих» маршрута», — не скрывают в Смольном.

При этом, как жалуются многие петербуржцы, сокращение коснется и ряда удобных для горожан маршруток, которые хорошо справляются со своей задачей по доставке пассажиров, например, из Приморского района в исторический центр. Как рассказала корреспонденту ФАН женщина пенсионного возраста по имени Ольга, она живет в Приморском районе довольно далеко от метро, и до центра, где она любит бывать, ей удобно ездить как раз одним из маршрутов, подлежащих ликвидации.

«Думаю, скоро придется ездить с несколькими пересадками, — сетует она. — И дело не в цене вопроса, у меня пенсионная льгота, а в том, что мне с больными ногами довольно трудно дается «бег с препятствиями» от остановки к остановке. Так что лично я от появления новых автобусов мало что выиграю».

К сожалению, собеседница ФАН не единственная, кто не ждет от транспортной реформы серьезного улучшения ситуации с доступностью отдаленных районов Петербурга. Особенно критическая транспортная ситуация складывается в Красносельском районе Петербурга, который никак не может дождаться метро (ФАН рассказывал об этом ранее).

Но вернемся к вводимым в городе транспортным QR-кодам. В Смольном разъяснили, как это будет функционировать. Разработчики реформы надеются, что нововведение хотя бы частично компенсирует горожанам необходимость дополнительных пересадок.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

Как сообщили в комитете по транспорту Петербурга, билеты с QR-кодом планируется ввести в общественном транспорте Петербурга в апреле 2022 года. Это будет одноразовый бумажный билет с нанесенным на него QR-кодом. Такие билеты будут действовать в городских автобусах, троллейбусах и трамваях. Цель нововведения — в том числе попытаться облегчить жизнь тем, кому придется пользоваться несколькими видами городского транспорта вместо одной маршрутки. Для таких ситуаций будет действовать «пересадочный тариф». Он позволит по билету с QR-кодом сделать одну пересадку в течение часа. Тариф можно будет также внести на транспортную карту «Подорожник».

Билеты с QR-кодом планируется продавать в кассах метрополитена; в офисе по продаже проездных билетов СПб ГКУ «Организатор перевозок» на улице Рубинштейна, 32; а также в некоторых сетевых магазинах. Билет будет действовать трое суток с момента покупки. Билетом с QR-кодом можно будет расплатиться в транспорте, приложив его к считывающему устройству или предъявив кондуктору.

Эксперты предрекают, что в первое время нововведение вызовет много неразберихи, тем более что часа на пересадку пассажиру может оказаться недостаточно.

Ранее ФАН сообщал о проблемах самого популярного городского транспорта — петербургского метрополитена, который приобрел репутацию главного местного долгостроя. Комментируя ситуацию с развитием транспортной инфраструктуры Северной столицы, политолог Владимир Соловейчик отметил, что строительство новых станций и веток метрополитена серьезно замедлилось в последние годы, когда «иссяк» советский задел.