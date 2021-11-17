Свыше тысячи будущих наводчиков-операторов танков Т-72Б3 сдали экзамен в Ленобласти

Санкт-Петербург, 17 ноября. Свыше тысячи будущих наводчиков-операторов танков Т-72Б3 сдали зачеты по стрельбе на различных дистанциях. Учения провели на полигоне в Ленобласти.

Дополнительную сложность для экзамена представляет то, что заучить последовательность появления мишеней на поле невозможно, каждый раз она случайна: все как на реальном поле боя. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Танки, на которых курсанты сдавали экзамен по стрельбе — Т-72Б3, являются сравнительно простой модернизацией классического Т-72Б. На них устанавливают прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей и динамическую защиту «Реликт».

В октябре бойцы Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО отработали уничтожение бронетехники условного противника на полигоне Алабино в Московской области. Танкисты корректировали огонь по целям «противника» с помощью беспилотников.