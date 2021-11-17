Беглов и спикер ЗакСа Бельский покинули Петербург во время принятия бюджета

Санкт-Петербург, 17 ноября. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский покинули город во время одного из важнейших заседаний в этом году — второго чтения бюджета.

Первые лица Петербурга оставили еще не вышедший из ковидных ограничений город в период работы над основным финансовым документом. Беглов и Бельский отправились в Белград, чтобы принять участие в торжественной церемонии открытия бюста Александра Невского перед его храмом.

Также чиновники встретятся с патриархом Порфирием и откроют концерт в Народном театре от имени правительства Петербурга. События в сербской столице не требуют обязательного присутствия сразу двух первых лиц города на Неве. Кроме того, они отказались лично проконтролировать процедуру голосования за бюджет.

ИА «Народные новости». / Надежда Нартикоева

В результате мероприятия ЗакС одобрил во втором чтении проект бюджета Петербурга на 2022 год. Впервые за всю историю законодательного органа не было принято ни единой депутатской поправки — только губернаторская. Она включила в себя отдельные инициативы избранных депутатов, которые были представлены «в кулуарах».

Таким образом, после ухода предыдущего спикера ЗакСа Вячеслава Макарова механизм внесения поправок стал еще более закрытым и непубличным.

Ранее сообщалось, что Беглов пообещал приобрести новый микрофон в ЗаКс на свои деньги. Так он отреагировал на слова Бельского, который пожаловался на плохую работу оборудования.