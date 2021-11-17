Метеоролог Куткевич предупредил петербуржцев о первых серьезных морозах

Санкт-Петербург, 17 ноября. Первые серьезные морозы в скором времени уже нагрянут в Петербург. Об этом рассказал заведующий бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Юрий Куткевич.

В Северной столице продолжает наблюдаться необычайно теплая для середины ноября погода. Однако постепенно суточная температура в городе начнет падать. В период с 17 по 21 ноября уличные термометры будут показывать около 0...+4 градусов. При этом возможен дождь со снегом.

Но уже со следующей недели петербуржцы ощутят приход первых холодов. С 22 ноября температура воздуха будет колебаться от −2...−4 градусов до +2...+3 градусов. На смену дождям придут снегопады.

«Пока резкого и значительного понижения температуры не предвидится. Снег на следующей неделе возможно и ляжет, но надолго не сохранится. Сейчас мы переживаем сезон предзимья, который обычно в нашем регионе занимает месяц и наблюдается с середины ноября до середины декабря», — объяснил метеоролог в беседе с «Невскими новостями».

Жителей Москвы тем временем предупредили о январских морозах, которые могут ударить в конце ноября. Окончание последнего месяца осени отличится похолоданием до −12 до −19 градусов.