Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 ноября 21:36
21:32
Политика
Захарова напомнила об истинном виновнике роста конфронтации в Европе
21:25
Весь мир
Суд в США отправил в тюрьму предполагаемого помощника венесуэльского дипломата Алекса Сааба
21:17
Весь мир
Десять тел мигрантов обнаружили в лодке у берегов Ливии
21:17
Общество
ФАН требует проверить проект «Коллективное действие» на исполнение функций иноагента
21:15
Происшествия
Тело мужчины обнаружено на первом этаже дома в Калининградской области
21:13
Общество
Замминистра труда Крыма сравнил уровень безработицы в пандемию с 2014 годом
21:10
Шоу-бизнес
Муценице забыла старые обиды и поздравила Прилучного с днем рождения
21:06
Весь мир
Боевики напали на сотрудников избирательного участка в Ливии
21:06
Весь мир
Израильские пограничники обстреляли палестинских рыбаков в секторе Газа
21:05
Общество
Нео, Тринити и Морфеус появились на новом постере «Матрицы-4»
Все новости

Метеоролог Куткевич предупредил петербуржцев о первых серьезных морозах

Общество
Метеоролог Куткевич предупредил петербуржцев о первых серьезных морозах
pexels.com  /  Liza Summer

Санкт-Петербург, 17 ноября. Первые серьезные морозы в скором времени уже нагрянут в Петербург. Об этом рассказал заведующий бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Юрий Куткевич.

В Северной столице продолжает наблюдаться необычайно теплая для середины ноября погода. Однако постепенно суточная температура в городе начнет падать. В период с 17 по 21 ноября уличные термометры будут показывать около 0...+4 градусов. При этом возможен дождь со снегом.

Но уже со следующей недели петербуржцы ощутят приход первых холодов. С 22 ноября температура воздуха будет колебаться от −2...−4 градусов до +2...+3 градусов. На смену дождям придут снегопады.

«Пока резкого и значительного понижения температуры не предвидится. Снег на следующей неделе возможно и ляжет, но надолго не сохранится. Сейчас мы переживаем сезон предзимья, который обычно в нашем регионе занимает месяц и наблюдается с середины ноября до середины декабря», — объяснил метеоролог в беседе с «Невскими новостями».

Жителей Москвы тем временем предупредили о январских морозах, которые могут ударить в конце ноября. Окончание последнего месяца осени отличится похолоданием до −12 до −19 градусов.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Метеоролог Куткевич предупредил петербуржцев о первых серьезных морозах
погода петербург морозы
Комментировать