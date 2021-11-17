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Петербург начнет выпуск пассажирских катамаранов для экскурсий по «Острову фортов»

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 18:09
Экономика
Петербург начнет выпуск пассажирских катамаранов для экскурсий по «Острову фортов»
кронштадт.рф  /  пресс-служба проекта «Остров Фортов»

Санкт-Петербург, 17 ноября. Партнер проекта «Остров фортов» — судоходная компания ООО «Нева Тревел» — 17 ноября подписал с АО «ГТЛК» договор лизинга на строительство серии скоростных пассажирских катамаранов проекта 04580 «Котлин».

Первые комфортабельные, инновационные для России суда начнут навигацию в 2023 году. Возможности производства и вывода на линию катамаранов нового поколения появилась благодаря туристическому кластеру «Остров фортов» в Кронштадте. Его развитие поддерживает Минпромторг России в рамках государственной программы по обновлению пассажирского флота.

За летний сезон 2021 года по маршруту «Сенатская пристань» — «Дворцовая набережная» — причал у форта «Пётр Первый» — «Зимняя пристань» было перевезено более 23 тысяч пассажиров. После обновления и расширения собственного флота компания «Нева Тревел» ожидает увеличение пассажиропотока в 2023 году до 80–100 тысяч человек, а к 2025-му, по оценке перевозчика, количество путешественников превысит 200 тысяч.

Согласно подписанному договору лизинга, будут построены скоростные пассажирские катамараны проекта 04580 «Котлин», спроектированные по последним тенденциям мирового судостроения. Выпуском займется отечественная судостроительная верфь АО «СНСЗ» в Санкт-Петербурге.

Представители компании «Нева Тревел» считают, что благодаря скоростным катамаранам будет обеспечено бесперебойное сообщение не только между Северной столицей и Кронштадтом, но и со всеми значимыми объектами Невской губы.

В начале ноября учебный корабль «Смольный» ВМФ России прибыл в Кронштадт после штурманского похода с курсантами Балтийского военно-морского института. В Северном и Балтийском морях 130 курсантов и 17 преподавателей провели месяц, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

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