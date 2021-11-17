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Дипломат Бабакр указал на общую ответственность Белоруссии и Европы в ситуации с беженцами

Политика
Дипломат Бабакр указал на общую ответственность Белоруссии и Европы в ситуации с беженцами
pixabay.com

Санкт-Петербург, 17 ноября. Иракские беженцы не хотят терпеть те трудности, с которыми они сталкиваются на родине. Люди испытывают большое разочарование в собственном государстве, заявил дипломат Ховаши Бабакр.

Представитель Регионального правительства Иракского Курдистана в России и странах СНГ Бабакр принял участие в конференции по теме беженцев в эфире Медиагруппы «Патриот». Дипломат считает, что в ситуации на польско-белорусской границе нет одной виновной стороны. Бабакр указал на общую ответственность Минска и Европы.

Кроме того, он рассказал и о тех причинах, которые вынудили людей покинуть свои дома. Говоря о выходцах из конкретного государства, эксперт подчеркнул курдскую проблему в Ираке.

Люди надеялись на лучшую жизнь после свержения лидера страны Саддама Хусейна в 2003 году. Подтвержденная в 2005 Конституция Ирака не привела к положительному исходу, потому что ее положения не были выполнены.

Таким образом курды оказались заложниками ситуации, и многие из них приняли решение покинуть страну.

«В 2017 году в Иракском Курдистане провели референдум. Людей спрашивали, хотят ли они остаться в составе страны. Около 95% ответили «нет» и сказали, что хотят быть независимыми...Среди людей сейчас большое разочарование. У молодежи нет будущего, поэтому многие не терпят...Они готовы в минусовой температуре жить и своей жизнью жертвовать», — рассказал Бабакр.

Дипломат Бабакр указал на общую ответственность Белоруссии и Европы в ситуации с беженцами
twitter.com / Ministerstwo Obrony Narodowej

Ранее политолог Николай Межевич допустил возможность решения ситуации на границе, для чего потребуется компромисс. Евросоюзу следует выполнить ряд условий, отметил эксперт.

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мигранты евросоюз белоруссия
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