«Высосаны из пальца»: Евгений Пригожин опроверг слухи о конфликте с Бегловым

Санкт-Петербург, 17 ноября. Деятельность губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова должны оценивать горожане. С таким заявлением выступил петербургский предприниматель Евгений Пригожин, подчеркнув, что слухи о его «конфликте» с главой города «высосаны из пальца».

Журналист Peterburg News Николай Андреев обратился к бизнесмену с просьбой прокомментировать появившиеся в Сети слухи о его «конфликте» с Александром Бегловым.

Пресс-служба компании «Конкорд» обнародовала комментарий Евгения Пригожина по указанному вопросу.

«Уважаемый Николай, хочу сообщить Вам, что у меня никогда не было и нет конфликтов с губернатором, так как у нас не имеется никаких точек соприкосновения. Я занимаюсь бизнесом, а он управляет городом. Хорошо или плохо — оценивают горожане. Меня лично все устраивает», — подчеркнул предприниматель.

Prt Scr vk.com / Пресс-служба компании «Конкорд»

По словам Пригожина, его все устраивает в работе петербургского губернатора. Он добавил, что все слухи о так называемом конфликте были «высосаны из пальца».

Стоит отметить, что в Петербурге в последнее время наблюдается недовольство со стороны СМИ в отношении деятельности Смольного и губернатора Беглова. Одним из поводов для критики были несколько крупных коммунальных аварий, которые произошли в городе этой осенью. Из последнего — прорыв трубы с горячей водой на Шлиссельбургском проспекте. Журналисты считают, что ответственность за это должен нести лично Беглов.