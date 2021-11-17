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Зимние праздники в Петербурге могут пройти без серьезных карантинных ограничений

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 14:55
Общество
Зимние праздники в Петербурге могут пройти без серьезных карантинных ограничений
ФБА «Экономика сегодня»

Санкт-Петербург, 17 ноября. Если ситуация с коронавирусом на новогодних праздниках будет неплохой, то и ограничения ожидаются не такими тяжелыми, как на осенних каникулах. Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Максим Соколов.

Пока что ожидания на зимние каникулы лучше, чем на осенние. Впрочем, введение ограничений будет зависеть от ситуации с коронавирусом, хотя надеяться, конечно, нужно на лучшее.

«Мы пока не прогнозируем серьезных ограничений, по крайней мере, такого уровня, как были на осенних каникулах в начале ноября. В связи с этим готовим город к проведению праздничных мероприятий, в том числе и с участием туристов», — сообщил вице-губернатор Петербурга Максим Соколов.

Ранее сообщалось о возвращении сезонных респираторных инфекций в Петербург. Северная столица вновь столкнулась с гриппом и прочими ОРВИ, тревожащими город каждую осень.

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