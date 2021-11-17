Вениамин Бут указал на проблемы, которые остановили развитие гребного спорта в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 ноября. Развитие гребного спорта в Северной столице оказалось буквально парализовано из-за целого ряда трудностей. Об этих проблемах рассказал олимпийский призер и новый президент Федерации гребного спорта Санкт-Петербурга Вениамин Бут.

Спортсмен завоевал серебряную медаль на Олимпиаде 1988 года в Сеуле. Более четырех лет Бут был главой Федерации гребного спорта России, но теперь вернулся в город на Неве, чтобы поспособствовать выходу гребли на новый уровень.

Однако развитие этого вида спорта в Петербурге остановилось. Первая проблема, на которую указал президент федерации, — ситуация с легендарным гребным клубом «Знамя», расположенным на Крестовском острове. В советские годы отсюда выпускались олимпийские чемпионы, однако теперь объект находится в плачевном состоянии.

«Здесь традиции, это наша гордость. Без слез нельзя смотреть на то, во что превратился клуб «Знамя». Я знаю, что гребная общественность, ветераны всячески старались привлечь внимание к ситуации. В свое время приезжал Георгий Полтавченко, он выделил определенные деньги на реставрацию. Поскольку здание историческое, курируется КГИОП, необходимо было пройти процедуру экспертизы. Только 3 ноября текущего года эту экспертизу получили», — посетовал Бут в беседе с Невскими Новостями.

Невские Новости / Сергей Борода

Олимпийский призер уже встретился с председателем петербургского спорткомитета Антоном Шантырем, и тот заверил, что здание «Знамени» будет отреставрировано. Но это не единственная проблема, касающаяся гребного спорта в Северной столице. По словам Бута, у гребцов возникают трудности с выходом на воду, поскольку за этот вопрос отвечает Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Волго-Балт», и договориться с этой организацией очень трудно.

Как пояснил президент федерации, еще в 1930-е годы участок Малой Невки считался спортивным заповедником, поэтому попадавшие туда маломерные суда сбавляли ход и шли очень медленно, чтобы не создавать волну. Однако со временем об этом правиле все забыли.

«Обращения в «Волго-Балт», которое отвечает за это водное пространство, не привели к конкретному решению. Хорошее настроение — разрешили, плохое настроение — запретили. По всем правилам получается, что ты не можешь пересекать фарватер, у тебя есть определенные ограничения. В прошлом году в клубе не было разрешения выхода на воду», — отметил Бут.

Из 14 клубов в черте города осталось только четыре–пять гребных баз, добавил спортсмен. Пока сезон закончился, и гребцы тренируются в специальном бассейне, но летом им снова не хватит времени и места.

«И это город, который стоит на воде. Не знаю, где еще есть такие возможности. У нас погибают все водные виды спорта: академическая гребля, байдарка и каноэ, парусный и водномоторный спорт. По разным причинам закрываются клубы. Хочется задать вопрос руководству города: «Это что? Это преднамеренная задача или временно руки не доходили?»» — возмутился глава Федерации гребного спорта Санкт-Петербурга.

Бут убежден, что ситуацию с греблей в городе на Неве можно изменить, но здесь важны характер и желание спортивных функционеров. Олимпийский призер надеется, что ему и его товарищам удастся добиться поставленных целей и возродить этот вид спорта в Северной столице.