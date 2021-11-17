Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 ноября 12:28
12:27
Происшествия
Тесть футболиста Кокорина напал на главу крупной IT-компании в Подмосковье
12:25
Происшествия
Осужденный за нападение на полицейских американец Рид прекратил голодовку в мордовской колонии
12:24
Происшествия
СК провел обыски у проректора РАНХиГС Федотова по делу экс-замглавы Минпросвещения Раковой
12:19
Происшествия
Несколько человек пострадали в ДТП с участием рейсовой «Газели» на трассе М11 у МКАД
12:15
Весь мир
Алжир и ЮАР призвали к выводу иностранных сил из Ливии
12:15
Политика
Публицист Анпилогов: Опасен ли космический мусор, или Чем рисковала Россия, сбивая спутник
12:12
Шоу-бизнес
Брак Дмитрия Маликова оказался на волоске из-за победительницы конкурса красоты
12:11
Происшествия
Откровенные фото с отдыха подозреваемого в педофилии депутата Самсонова появились в Сети
12:08
Армия
Генерал ВС США Хайтен: Китай наращивает потенциал для нанесения превентивного удара
12:08
Политика
Талибы потребовали от США разморозки госрезервов бывшего афганского правительства
Все новости

Сеть транспортно-пересадочных узлов приблизит Петербург к мировым стандартам логистики

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 11:07
Общество
Сеть транспортно-пересадочных узлов приблизит Петербург к мировым стандартам логистики
Невские Новости  /  Дарья Зуева

Санкт-Петербург, 17 ноября. Реализация проекта по созданию транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) может начаться в Санкт-Петербурге в ближайшее время. Необходимость в этом назрела уже давно.

Летом 2021 года Смольный и компания «Мегалайн» подписали соглашение о пилотном проекте создания сети пересадочных узлов. Речь идет о строительстве 60 ТПУ на территории Северной столицы, которые объединят различные виды общественного транспорта. Предполагается, что первый такой хаб в ближайшее время появится на станции «Старая деревня». Именно она изначально была остановкой для электричек, после чего к ней присоединили метро.

ТПУ строятся уже давно в большинстве стран. Россия в этом плане тоже старается не отставать. Транспортно-пересадочные узлы станут единым удобным комплексом, который приблизит Петербург к мировым стандартам городской логистики. Перемещение для жителей и гостей Северной столицы станет максимально комфортным, пишет «Сенсаций.Нет».

Усиление мощностей ТПУ позволит сократить пробки в Петербурге, сообщил ранее заместитель руководителя управления перспективных проектов ООО «Мегалайн» Станислав Скачков.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Сеть транспортно-пересадочных узлов приблизит Петербург к мировым стандартам логистики
петербург транспорт развитие мегалайн
Комментировать