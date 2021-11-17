Сеть транспортно-пересадочных узлов приблизит Петербург к мировым стандартам логистики

Санкт-Петербург, 17 ноября. Реализация проекта по созданию транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) может начаться в Санкт-Петербурге в ближайшее время. Необходимость в этом назрела уже давно.

Летом 2021 года Смольный и компания «Мегалайн» подписали соглашение о пилотном проекте создания сети пересадочных узлов. Речь идет о строительстве 60 ТПУ на территории Северной столицы, которые объединят различные виды общественного транспорта. Предполагается, что первый такой хаб в ближайшее время появится на станции «Старая деревня». Именно она изначально была остановкой для электричек, после чего к ней присоединили метро.

ТПУ строятся уже давно в большинстве стран. Россия в этом плане тоже старается не отставать. Транспортно-пересадочные узлы станут единым удобным комплексом, который приблизит Петербург к мировым стандартам городской логистики. Перемещение для жителей и гостей Северной столицы станет максимально комфортным, пишет «Сенсаций.Нет».

Усиление мощностей ТПУ позволит сократить пробки в Петербурге, сообщил ранее заместитель руководителя управления перспективных проектов ООО «Мегалайн» Станислав Скачков.