Мужчина с ножом требовал у продавца алкоголь в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 17 ноября. Мужчина с ножом бросался на людей, требуя алкоголя в Центральном районе Петербурга. Сотрудники правоохранительных органов задержали хулигана и составили протокол.

Инцидент произошел на Думской улице в доме № 1, где расположен магазин «Табак». Вооруженный ножом мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал кассиру, требуя отдать ему алкоголь.

Сотрудники торговой лавки вызвали полицейских, которые по горячим следам задержали дебошира. Им оказался 45-летний житель города Котельнича в Кировской области. В настоящее время он не имеет работы и не зарегистрирован в Петербурге. Подозреваемого доставили в отделение, где в отношении него составили протокол по статье «Мелкое хулиганство». У мужчины взяли отпечатки пальцев и изъяли нож.

Тем временем неизвестные с ножом напали на водителя в Приморье, сообщает Deita. Пострадавший получил серьезные травмы головы и ранения. Сейчас им занимаются врачи. Мужчина лежит в реанимации.