Пожар вспыхнул в многоквартирном доме на юго-западе Петербурга

Санкт-Петербург, 17 ноября. Возгорание на площади десяти квадратных метров произошло в Кировском районе Санкт-Петербурга. По информации местных спасателей, огнем был объят дом по улице Трефолева.

Сигнал о происшествии поступил на пульт спасателей в 03:34. В коридоре дома по улице Трефолева,35 горела обстановка. Пламя распространилось на площади десяти «квадратов».

Подоспевшие спасатели смогли ликвидировать возгорание уже в 04:09. Данных о пострадавших не поступало. В тушении огня участвовали 15 спасателей при использовании трех единиц спецтехники.

В Северной столице на днях произошел крупный пожар на металлургическом заводе. В результате происшествия погиб рабочий предприятия.