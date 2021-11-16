Сбежавший ночью от хозяйки енот Толик вернулся домой в Мурино

Санкт-Петербург, 16 ноября. Жители Мурино сообщили о сбежавшем еноте в группе «Девяткино online» в соцсети «Вконтакте». Экзотический зверь полночи бегал по району.

Первой необычного зверька обнаружила жительница Мурино по имени Кира. Рано утром енот бегал в районе круглосуточного магазина на улице Шувалова.

«Продавец стал кричать, махать руками, пинал его и пытался выгнать. Я купила печенье и покормила енота. Стояла с ним минут 20, написала о нем в соцсети, а потом пришлось пойти на работу», — приводит ее слова издание 47news.

Позже енота забрала хозяйка. Женщина рассказала, что ее питомец по кличке Толик сбежал во время ночной прогулки. Перед бегством он укусил ее за руку и ногу. В последнее время зверь стал злым и агрессивным, потому она решила найти ему новых хозяев.

Не так давно стало известно о дерзком набеге енота на дом популярного российского хоккеиста Александра Овечкина. Животное пробралось на территорию его дома и украло соску из коляски ребенка спортсмена.