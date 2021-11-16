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Бизнесвумен Игнатьева рассказала о способах продвижения бизнеса в условиях COVID-19

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 19:27
Экономика
Бизнесвумен Игнатьева рассказала о способах продвижения бизнеса в условиях COVID-19
pixabay.com  /  Mariamichelle

Санкт-Петербург, 16 ноября. Пандемия стала испытанием для всех сфер бизнеса, в том числе для индустрии красоты. О том, как продвинуть свое дело в нынешних реалиях, рассказала в эфире Медиагруппы «Патриот» совладелец и управляющая сетью салонов красоты в Санкт-Петербурге Елена Игнатьева.

Ранее предприниматель участвовала в конкурсе «Миссис Бизнес России», где получила первое место в категории Classic. После этого она обзавелась множеством новых друзей и клиентов, что поспособствовало популярности ее салона красоты.

Личный бренд руководителя играет высокую роль в бизнесе, рассказала Игнатьева. По ее словам, очень много клиентов идет именно на него.

«Люди покупают у людей, и ты должен нравиться людям, чтобы они к тебе пришли, именно в твой салон, ты как лицо», — объяснила гость медиацентра.

Тем не менее, стоит использовать все возможные каналы продвижения, добавила Игнатьева. Это могут быть холодные звонки, вывески и прочие рекламные инструменты.

Период нерабочих дней в ноябре сподвиг россиян посетить салоны красоты. Аналитики «Платформы ОФД «Чек индекс» зафиксировали повышение суммы в среднем чеке на 12%.

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Все новости / Экономика / Бизнесвумен Игнатьева рассказала о способах продвижения бизнеса в условиях COVID-19
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