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Работники петербургской подземки сняли ролик для TikTok в духе GTA
Общество
Работники петербургской подземки сняли ролик для TikTok в духе GTA
Народные новости  /  Руслан Тимербаев

Санкт-Петербург, 16 ноября. Сотрудники петербургского метрополитена перевоплотились в героев популярной видеоигры. Они сняли ролик, который выложили в официальном аккаунте подземки в TikTok.

Пародийное видео быстро разлетелось по интернету и стало вирусным. Всего за четыре дня ролик набрал более пяти тысяч лайков и 200 комментариев.

Суть ролика заключается в том, что его герои не могут выйти из машинного зала станции метро до тех пор, пока официальный аккаунт петербургской подземки не наберет миллион лайков. Кроме того, сотрудники метро не могут уйти в заслуженный отпуск, пока на аккаунте не будет 300 тысяч подписчиков. При этом машинист состава не может отправиться по маршруту, так как ответил не на все вопросы зрителей.

Не так давно станцию метро «Звенигородская» посетил двойник российского императора Петра I. Он осмотрел ее самые известные достопримечательности. Видеоролик с его участием самодержца также появился на официальном аккаунте метрополитена в TikTok.

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метро gta подземка tiktok
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