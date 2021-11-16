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Смольный замедлит рост тарифов на коммунальные услуги

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 14:20
Экономика
Смольный замедлит рост тарифов на коммунальные услуги
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Санкт-Петербург, 16 ноября. Подорожание коммуналки будет в следующем году ограничено специальным индексом, рассказали в пресс-службе правительства Петербурга корреспонденту издания «Питерские заметки».

Власти Санкт-Петербурга намереваются остановить повышение цен на жилищно-коммунальные услуги в грядущем году, о чем заверяют в Смольном.

Известно, что федеральный центр определил для Северной столицы предельный индекс в размере 6,3%. Несмотря на это, правительство приняло решение об установлении планки на уровне 3,5%.

Индекс платы в новом году будет ниже, чем наблюдаемый уровень инфляционного давления, указывают представители пресс-службы городского правления. Отмечается, что Петербург, с одной стороны, нуждается в обновлении состояния сетей, однако основной приоритет отдается интересам горожан.

Недавно аналитики в сфере ЖКХ изучили дальнейшие перспективы реформы, которая определяет экономически обоснованные коммунальные тарифы. Руководитель Организации народного контроля в ЖКХ Наталья Чернышева предполагает, что в будущем ЖКУ будут расти в цене.

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