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Фотограф заснял северное сияние в парке 300-летия Петербурга
Общество
Фотограф заснял северное сияние в парке 300-летия Петербурга
Олег Комиссаров  /  Олег Комиссаров

Санкт-Петербург, 16 ноября. Петербуржец заметил необычное природное явление в небе над «Лахта-центром». Полученные фото он опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

Обычно северное сияние наблюдают только в Ленинградской области, но сейчас его могли заметить и жители Северной столицы. В Петербурге может помешать и свет от зданий, из-за которого чудо природы сложно разглядеть. Однако сейчас даже огни башни «Лахта-центр» не были в силах затмить красоту полярного сияния.

«Как обычно, люди, которые должны заниматься прогнозами, промахнулись на один день, хорошо, что я смотрю на спутники, а не на прогнозы. Ну и невероятно повезло с небом», — поделился автор необычного фото.

Фотограф заснял северное сияние в парке 300-летия Петербурга
Prt Scr vk.com / GoAurora - Северное сияние в Санкт-Петербурге

Небоскреб «Лахта-центр» часто радует жителей города своим необычным внешним видом. В частности, он уже окрашивался в цветами олимпиады в Токио. Изначально соревнования планировали провести в 2020 года, но пандемия вынудила перенести зимние игры на год позже.

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фотография северное сияние лахта-центр
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