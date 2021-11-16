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Синоптик Леус спрогнозировал снег с дождем в Петербурге во вторник

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 09:35
Общество
Синоптик Леус спрогнозировал снег с дождем в Петербурге во вторник
pixabay.com

Санкт-Петербург, 16 ноября. Серьезное ухудшение погодных условий ожидается на территории Петербурга во вторник. Такой прогноз погоды предоставил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Во вторник погода в Северной столице будет находиться под влиянием атмосферного фронта, который протянулся через регион в широтном направлении. Из-за этого природного явления небо над городом на Неве будет затянуто облаками, добавил Леус. Кроме того, днем в Петербурге могут пойти небольшие дожди, а в Ленобласти они перейдут в мокрый снег.

«Температура воздуха +3…+5, по области — около 0…+5. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывистый», — написал он у себя в Instagram.

Во второй день рабочей недели в Петербурге будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 765 мм рт. ст., сообщает spbdnevnik.ru.

Не менее нестабильная погода наблюдается и на территории Москвы. Из-за сильного ветра и гололедицы власти города были вынуждены продлить желтый уровень погодной опасности до вечера вторника.

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