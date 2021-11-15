Петр I спустился в петербургский метрополитен

Санкт-Петербург, 15 ноября. Двойник российского императора Петра I посетил станцию «Звенигородская» петербургского метро. Видеоролик с участием двойника был опубликован на официальном аккаунте метрополитена в социальной сети TikTok.

Актер в образе Петра I осмотрел самые известные достопримечательности станции «Звенигородская» — мозаичные панно. На одном из них изображена Полтавская битва, состоявшаяся в 1709 году, на другом — Семеновский полк.

prt scr tiktok / @spbmetro

Аккаунт петербургского метрополитена в социальной сети TikTok появился в октябре 2021 года. К настоящему моменту на нем насчитывается 40 видеороликов. Некоторые из них в юмористическом жанре рассказывают о правилах поведения в метро, в частности призывая граждан снимать рюкзаки в вагонах.

Отмечается, что 15 ноября метрополитен Северной столицы отмечает день рождения. В 2021 году городской «подземке» исполняется 66 лет. Как сообщалось ранее, в 2022 году могут начаться работы по строительству новой станции «Туристская». Она станет продолжением зеленой ветки.