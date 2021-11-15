Петербуржец выловил гигантского судака возле Эрмитажа

Санкт-Петербург, 15 ноября. Житель Санкт-Петербурга Андрей поймал гигантского судака прямо в реке Неве. Рыба оказалась весом в семь килограммов.

По словам мужчины, на рыбалку он ходит практически каждый день. При этом трофейную рыбу ловит только ночью. На этих выходных Андрей рыбачил рядом с Эрмитажем между Дворцовым и Троицким мостом. В результате попался огромный судак.

«Говорят, с похолоданием рыба перестает клевать, становится пассивной. Но хороший рыбак знает, что это время – самый сезон для трофейной добычи. А между Дворцовым и Троицким мостом хорошая глубина – рыба там стоит на бровках возле кормовой базы, и сейчас ее много», — рассказал петербуржец KP.RU.

Ранее Леноблводоканал поделился списком лучших озер для рыбалки в области. В этот перечень вошли пять водоемов. Отлично подходит для рыбалки озеро Заречное в Приозерском районе.