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Юрист Мойжес обратил внимание автомобильных ассоциаций на дорожные ямы в Петербурге

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 19:39
Общество
Юрист Мойжес обратил внимание автомобильных ассоциаций на дорожные ямы в Петербурге
pixabay.com  /  Photorama

Санкт-Петербург, 15 ноября. Жители Петербурга нередко жалуются на дорожные ямы, из-за которых может пострадать транспорт. Юрист Герман Мойжес обратил внимание автомобильных ассоциаций на эту проблему.

Ранее в соцсетях появилась публикация петербурженки Евгении, которая попала в неприятную ситуацию в Шипкинском переулке. Ее машина угодила в глубокую яму, находившуюся посреди дороги без предупреждающих знаков. В результате инцидента на колесах авто появились боковые прорезы. Произошедшее обсудили в эфире Медиагруппы «Патриот».

«Плохая инфраструктура, что можно сказать. Взыскивать надо. (Практика. — Прим. ред.) есть, просто нужно долго бороться, это очень муторно», — заявил Мойжес.

По его мнению, в данном случае было бы уместно, если бы какая-нибудь ассоциация автомобилистов разработала стандартную процедуру системной поддержки для взыскания компенсации за полученный ущерб. Эксперт также отметил, что ямы на дорогах представляют опасность не только для машин, но и для здоровья велосипедистов.

Юрист Мойжес обратил внимание автомобильных ассоциаций на дорожные ямы в Петербурге
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Я могу сказать, что для велосипедиста вот эта яма закончилась бы конечно тяжелыми, скорее всего, увечьями. Потому что там если не заметить, можно упасть и удариться или разбиться, не дай бог. Попасть под машину встречную. Конечно, такого быть не должно. Мы богатая страна, у нас много ресурсов, у нас прекрасные инженеры. Я не понимаю, почему у нас проблемы с дорогами», — поделился мнением юрист.

В ходе обсуждения Мойжес также прокомментировал переход Петербурга на систему проездных билетов с QR-кодами. По его словам, работа кондукторов является анахронизмом, однако автоматизация профессии не лишит граждан рабочих мест.

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петербург дороги авто ямы мойжес
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