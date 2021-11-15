Власти Петербурга запретили горожанам выходить на лед с 16 ноября

Санкт-Петербург, 15 ноября. Жителям Петербурга с 16 ноября будет запрещено выходить на лед рек, каналов и других водоемов. Соответствующее решение приняла городская администрация.

Горожанам запретят выходить на ледовое покрытие некоторых водоемов Северной столицы с 16 ноября года. Данный запрет продлится вплоть до 15 апреля 2022 года.

Исключение распространяется только на Финский залив, а также озера, пруды, карьеры и водохранилища, расположенные в городе. Однако выходить на лед там можно будет только во время морозов, сезон которых приходится на период с 16 января по 14 марта 2022 года. При этом сроки могут меняться в зависимости от погодных условий. В случае нарушения запрета гражданам может грозить административная ответственность.

Ранее синоптик Валерий Малинин предупредил петербуржцев, что Новый год в Северной столице может пройти без снега. Грядущий зимний сезон отличится «температурными качелями», из-за которых стабильного снежного покрова в городе может не быть до самых праздников.