Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 ноября 20:35
20:33
Общество
Петр I спустился в петербургский метрополитен
20:33
Шоу-бизнес
Язык тела Меган Маркл изменился через полтора года после «Мегзита»
20:33
Происшествия
После пропажи семилетней девочки в Иваново завели уголовное дело по статье «Убийство»
20:31
Политика
Путин назначил губернатора Ямала Артюхова главой комиссии Госсовета по молодежной политике
20:28
Общество
Петербуржец выловил гигантского судака возле Эрмитажа
20:27
Происшествия
«Газель» съехала с трассы и опрокинулась в Нижегородской области
20:27
Общество
Власти Курской области объявили обязательную вакцинацию от COVID-19 для студентов
20:27
Технологии
Samsung анонсировала выход Android 12 для своих устройств
20:26
Политика
Джонсон указал на солидарность британского правительства с Польшей в миграционном вопросе
20:25
Шоу-бизнес
Енот совершил дерзкий набег на дом хоккеиста Овечкина и украл соску
Все новости

Власти Петербурга запретили горожанам выходить на лед с 16 ноября
Общество
Власти Петербурга запретили горожанам выходить на лед с 16 ноября
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 15 ноября. Жителям Петербурга с 16 ноября будет запрещено выходить на лед рек, каналов и других водоемов. Соответствующее решение приняла городская администрация.

Горожанам запретят выходить на ледовое покрытие некоторых водоемов Северной столицы с 16 ноября года. Данный запрет продлится вплоть до 15 апреля 2022 года.

Исключение распространяется только на Финский залив, а также озера, пруды, карьеры и водохранилища, расположенные в городе. Однако выходить на лед там можно будет только во время морозов, сезон которых приходится на период с 16 января по 14 марта 2022 года. При этом сроки могут меняться в зависимости от погодных условий. В случае нарушения запрета гражданам может грозить административная ответственность.

Ранее синоптик Валерий Малинин предупредил петербуржцев, что Новый год в Северной столице может пройти без снега. Грядущий зимний сезон отличится «температурными качелями», из-за которых стабильного снежного покрова в городе может не быть до самых праздников.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Власти Петербурга запретили горожанам выходить на лед с 16 ноября
запрет петербург лед
Комментировать