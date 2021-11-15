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МЧС предупредило петербуржцев о штормовом ветре во вторник
Общество
МЧС предупредило петербуржцев о штормовом ветре во вторник
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Санкт-Петербург, 15 ноября. Штормовой ветер ожидается в Петербурге во вторник. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

По данным синоптиков, погодные условия в Северной столице могут ухудшиться 16 ноября, возможно усиление ветра юго-западного и западного направлений. Его скорость может повыситься до 7-12 метров в секунду, а в прибрежных районах порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью снизится до −1...+1 градуса, днем уличные термометры покажут около +2...+4 градусов. Атмосферное давление будет падать.

В связи с такими погодными условия петербуржцам напомнили о правилах безопасного передвижения по улицам. Пешеходам в первую очередь следует избегать деревья и шаткие конструкции. Автомобилистам также рекомендуется парковать машины вдали от неустойчивых сооружений.

В Москве и Московской области тем временем продлили желтый уровень погодной опасности. Основанием для этого стали сильный ветер и гололедица.

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