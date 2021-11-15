Редкий «Москвич» решили продать в Петербурге почти за 6 млн рублей

Санкт-Петербург, 15 ноября. Редкая модификация «Москвича» серии 400-420 К появилась в продаже на территории Северной столицы, о чем свидетельствует объявление на сайте Auto.ru.

Фургон «Москвич» 400-420 К в отличном состоянии можно приобрести за 5,9 млн рублей. Подобные автомобили создавались на основе серийных версий седанов на нескольких предприятиях СССР. Например, такой конвейер работал на столичном Минпищепроме и на Заводе специальных автомобилей, который располагался в Горьком (нынешний Нижний Новгород).

Предлагаемое транспортное средство было выпущено в 1953 году. Его пробег составляет всего 200 км. Как отмечает владелец машины, модель была отреставрирована, а в свое время она получила ливрею развозных фургонов Государственного универсального магазина для отдела заказов.

Раритетный заднеприводный экземпляр может похвастаться силовым агрегатом мощностью 23 л.с. объемом на 1,1 литра, который работает в паре с механической КПП. Машина участвовала в различных ретроавторалли и выставках.

Легендарный советский легковой автомобиль «Чайка» доступен россиянам по цене от одного миллиона рублей. Об этом стало известно благодаря анализу отечественного рынка подержанных машин.