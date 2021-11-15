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Петербургские родители назвали абсурдом дело против экс-главы УСП Барабанщикова

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 12:29
Общество
Петербургские родители назвали абсурдом дело против экс-главы УСП Барабанщикова
Ньюинформ

Санкт-Петербург, 15 ноября. Родители школьников Санкт-Петербурга встали на защиту экс-главы УСП Алексея Барабанщикова и написали обращение с требованием прекратить уголовное преследование в отношении него.

Под обращением поставили подписи почти девять тысяч участников сообщества «Школьный Ревизорро», передает РИА «Новый День». Все они выразили крайнюю обеспокоенность ситуацией, сложившейся вокруг Управления социального питания Санкт-Петербурга и его бывшего руководителя Алексея Барабанщикова. Родители просят СМИ не замалчивать происходящее и учитывать мнение общественности. Они назвали задержание экс-чиновника отчаянным ходом со стороны заинтересованных лиц для противодействия беспристрастной политики экс-главы УСП.

«На своем посту Барабанщиков активно противоборствовал картелизации рынка и добился нужного результата – большей прозрачности закупок. Крупные тендеры стал проводить город, а не глубоко коррумпированные районные администрации, которые всегда были ключевым звеном в схемах обогащения недобросовестных операторов питания», — указывается в письме.

Родители рассказали, как вместе с Барабанщиковым участвовали в разработке регионального стандарта организации питания в учебных заведениях Петербурга. По мнению общественников, именно при нем в УСП начала работу горячая линия, куда можно обратиться с вопросами по организации детского питания. Именно благодаря чиновнику у родителей появилась возможность влиять на качество блюд в школьных столовых, пишут они.

«Мы сходимся во мнении, что давление на УСП и Барабанщикова негативно скажется на ситуации с питанием в школах города. А также считаем абсурдом, что борьба с коррупцией и успешное начало реформирования сферы могут стоить свободы!» — заключает сообщество.

Ранее сообщалось, что Барабанщикова задержали 10 ноября после громких заявлений о коррупции на рынке социального питания и критики Смольного.

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