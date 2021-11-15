Антон Цирит об аресте Барабанщикова: Сегодня политика возобладала над правом

Санкт-Петербург, 15 ноября. Адвокат бывшего начальника Управления социального питания Петербурга Алексея Барабанщикова, критиковавшего Смольный, Антон Цирит дал комментарий журналистам после окончания судебного заседания по избранию меры пресечения в отношении своего подзащитного. Он заявил, что решение будет обжаловано.

«Было рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Защита считает постановление суда незаконным и необоснованным. Оно будет обжаловано. На мой взгляд, сегодня политика возобладала над правом. Но я надеюсь, так будет не всегда», — заявил Антон Цирит.

Напомним, 15 ноября Куйбышевский районный суд рассмотрел ходатайства следствия по выбору меры пресечения критиковавшему Смольный чиновнику Алексею Барабанщикову и Олегу Лукину, подозреваемым в «причинении имущественного ущерба».

Суд рассмотрел доводы сторон и вынес решение поместить под стражу фигурантов уголовного дела на два месяца до 9 января 2022 года.