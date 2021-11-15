Адвокат Александр Мисанов о деле Лукина: Были допущены серьезные и грубые нарушения

Санкт-Петербург, 15 ноября. Сегодня Куйбышевский районный суд рассмотрел ходатайства следствия по выбору меры пресечения критиковавшему Смольный чиновнику Алексею Барабанщикову и предпринимателю Олегу Лукину, подозреваемым в «причинении имущественного ущерба».

Суд рассмотрел доводы сторон и вынес решение поместить под стражу фигурантов уголовного дела на два месяца до 9 января 2022 года.

«С учетом представленных новых доказательств органами следствия избрание такой меры наказания получилось ожидаемым. Суд посчитал эти доказательства достаточными для ареста. Мы, естественно, будем обжаловать данную меру пресечения, поскольку были допущены серьезные и грубые нарушения уголовно-процессуального законодательства. Надеемся на справедливое решение городского суда», — заявил адвокат Лукина Александр Мисанов.

Алексей Барабанщиков и Олег Лукин себя виновными не признают. Как стало известно ранее, уголовное преследование Барабанщикова началось после его критических высказываний в адрес властей Петербурга.