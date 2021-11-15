Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 ноября 09:51
09:51
Общество
Заболевшего коронавирусом Гаркалина ввели в состояние искусственной комы
09:47
Экономика
Меры по сдерживанию цен на сахар и масло предложат в России
09:46
Общество
Поправки в КоАП за езду с нечитаемыми номерами обсудят в «Патриоте»
09:44
Политика
Поклонская объяснила получение квартиры в Москве 20-летней службой в органах
09:42
Общество
Мурашко заявил, что зима станет непростым для здравоохранения периодом
09:41
Политика
Пресс-секретарь Белого дома Псаки назвала вице-президента Харрис важным партнером Байдена
09:41
Происшествия
Массовая драка с участием мигрантов произошла на петербургской овощебазе
09:41
Происшествия
Под Пермью погиб руководитель управления гражданской защиты
09:41
Политика
Адвокат Саакашвили: экс-президент Грузии желает лично явиться в суд по «делу пиджаков»
09:36
Происшествия
ФАН публикует фото с места пожара на НЛМК в Липецке
Все новости

Движение на семи федеральных трассах в Ленобласти ограничили из-за дорожных работ
Общество
Движение на семи федеральных трассах в Ленобласти ограничили из-за дорожных работ
road.lenobl.ru  /  Пресс-служба Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области

Санкт-Петербург, 15 ноября. Скорость движения на семи федеральных трассах, расположенных на территории Ленинградской области, была ограничена в связи с проведением дорожных работ. Об этом сообщили представители ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Отмечается, что работы проводятся на магистрали Р-21 «Кола», М-10 «Россия», А-181 «Скандинавия», А-121 «Сортавала», А-114 «Вологда — Тихвин», А-181 «Магистральная», а также на А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо». Ограничение скорости будет действовать на определенных участках федеральных трасс с 08:00 до 19:00. В рамках проведения дорожных работ запланирована установка дорожных знаков, ремонт обочины, ликвидация деформации асфальтобетонного покрытия, а также промазка швов.

Как сообщалось ранее, Республика Крым получит более девяти миллиардов рублей на ремонт дорог. Пр мнению депутата Государственной думы России от Крыма Леонида Бабашова, это позволит ускорить процесс экономического развития региона.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Движение на семи федеральных трассах в Ленобласти ограничили из-за дорожных работ
движение ремонт ограничения трассы
Комментировать