Движение на семи федеральных трассах в Ленобласти ограничили из-за дорожных работ

Санкт-Петербург, 15 ноября. Скорость движения на семи федеральных трассах, расположенных на территории Ленинградской области, была ограничена в связи с проведением дорожных работ. Об этом сообщили представители ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Отмечается, что работы проводятся на магистрали Р-21 «Кола», М-10 «Россия», А-181 «Скандинавия», А-121 «Сортавала», А-114 «Вологда — Тихвин», А-181 «Магистральная», а также на А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо». Ограничение скорости будет действовать на определенных участках федеральных трасс с 08:00 до 19:00. В рамках проведения дорожных работ запланирована установка дорожных знаков, ремонт обочины, ликвидация деформации асфальтобетонного покрытия, а также промазка швов.

Как сообщалось ранее, Республика Крым получит более девяти миллиардов рублей на ремонт дорог. Пр мнению депутата Государственной думы России от Крыма Леонида Бабашова, это позволит ускорить процесс экономического развития региона.