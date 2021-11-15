Синоптик центра «Фобос» Леус предупредил петербуржцев о новом похолодании

Санкт-Петербург, 15 ноября. Жителей Петербурга в понедельник ожидает новое похолодание. О таком прогнозе рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, погодные условия в Северной столице окажутся под влиянием антициклона, уходящего в центральную часть Европейской России. В связи с этим прогнозируется облачность с прояснениями.

«Обойдется без осадков, а температура воздуха окажется немного ниже климатической нормы», — написал Леус в своем Telegram-канале.

Уличные термометры покажут в городе не больше 0...+2 градусов, в Ленинградской области температурные показатели будут колебаться в пределах −2...+3 градусов. Ветер подует северо-западный, с переходом на юго-западный, его скорость составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 774 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

Москвичам тем временем пообещали в понедельник облачную погоду без осадков. Начало рабочей недели выдастся прохладным, местами в столице возможна гололедица.