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Новые COVID-ограничения начали действовать в Петербурге 15 ноября

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 08:56
Общество
Новые COVID-ограничения начали действовать в Петербурге 15 ноября
Невские Новости  /  Сергей Борода

Санкт-Петербург, 15 ноября. Новые коронавирусные ограничения вступили в силу в Санкт-Петербурге с понедельника. Теперь в бассейны, фитнес-клубы, развлекательные заведения и церемонии бракосочетания можно посещать только с QR-кодами.

На спортивные мероприятия петербуржцы теперь смогут пройти только с QR-кодами о вакцинации или перенесенном не более полугода назад COVID-19. Изменения внесены в соответствии с 121-м постановлением правительства.

Ранее сообщалось, что меры по QR-кодам в России не затронут подростков и детей. Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова сообщила, что нововведенные меры против коронавируса не распространятся на детей и подростков.

Правительство РФ направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в местах общественного пользования и некоторых видах транспорта. Подобное решение служит экстренной мерой на фоне сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

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