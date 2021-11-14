Подозрительная светящаяся коробка в Петербурге оказалась пультом от детской игрушки

Санкт-Петербург, 14 ноября. Специалисты-взрывотехники группы разминирования ОМОН Главного управления Росгвардии обследовали подозрительный предмет, найденный очевидцами на Невском проспекте, и установили, что находка не представляет опасности для окружающих.

Предметы в форме небольших коробочек в фольге с мигающими светодиодами красного и синего цвета у дома 87/2 оказались пультом от детской игрушки и коробкой с лампочками, передает Федеральное агентство новостей.

Из устройства торчал провод, который и напугал прохожих. Кроме того, неопознанный объект был обернут в фольгу, что вызвало у петербуржцев закономерные опасения. Они быстро обратились в правоохранительные органы, после чего специалисты оперативно выехали на место происшествия и обследовали находку.

В Северной столице сегодня также произошел пожар в капитально-ремонтируемом здании на улице Бабушкина. Огонь охватил здание, построенное в 1932 году, сейчас в нем проводят капитальный ремонт.