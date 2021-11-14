Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 ноября 21:44
21:42
Весь мир
Депутаты ЦАР обсудили способы борьбы с торговлей людьми
21:37
Весь мир
Кубинская оппозиция готова начать на острове очередную проамериканскую «революцию»
21:34
Весь мир
Ndjoni Sango: дезинформационную кампанию против ЦАР оплачивают западные державы
21:30
Видео
«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Антон Беккужев
21:27
Происшествия
Подозрительная светящаяся коробка в Петербурге оказалась пультом от детской игрушки
21:20
Происшествия
Назвавшийся врачом из Ирака аферист выманил у россиянки почти 700 тыс. рублей
21:18
Происшествия
Житель Волгограда ответит в суде за продажу рогов краснокнижного сайгака
21:18
Шоу-бизнес
Певица Любаша назвала баснословными гонорары от Пугачевой
21:06
Экономика
Китай выбился в мировые лидеры по объему предложения электрокаров
21:06
Шоу-бизнес
Муж Собчак сыграл в спектакле предназначенную для Зудиной женскую роль
Все новости

Подозрительная светящаяся коробка в Петербурге оказалась пультом от детской игрушки

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 21:29
Происшествия
Подозрительная светящаяся коробка в Петербурге оказалась пультом от детской игрушки
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 14 ноября. Специалисты-взрывотехники группы разминирования ОМОН Главного управления Росгвардии обследовали подозрительный предмет, найденный очевидцами на Невском проспекте, и установили, что находка не представляет опасности для окружающих.

Предметы в форме небольших коробочек в фольге с мигающими светодиодами красного и синего цвета у дома 87/2 оказались пультом от детской игрушки и коробкой с лампочками, передает Федеральное агентство новостей.

Из устройства торчал провод, который и напугал прохожих. Кроме того, неопознанный объект был обернут в фольгу, что вызвало у петербуржцев закономерные опасения. Они быстро обратились в правоохранительные органы, после чего специалисты оперативно выехали на место происшествия и обследовали находку.

В Северной столице сегодня также произошел пожар в капитально-ремонтируемом здании на улице Бабушкина. Огонь охватил здание, построенное в 1932 году, сейчас в нем проводят капитальный ремонт.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Подозрительная светящаяся коробка в Петербурге оказалась пультом от детской игрушки
омон невский проспект пульт
Комментировать