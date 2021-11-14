Администрация Петербурга намерена привлечь 3 трлн рублей инвестиций до 2024 года

Санкт-Петербург, 14 ноября. Власти Санкт-Петербурга рассчитывают привлечь в экономику города 3 трлн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение комитета по экономической политике и стратегическому планированию.

В текущем году объем инвестиций в основной капитал вырос на 4,2%. Такая тенденция приведет к его увеличению до 852,2 млрд рублей. Это подтверждается оценкой экономического комитета.

«Траектория роста инвестиционной активности, по прогнозам комитета, сохранится и составит в среднем 4,8% в год. Это позволит привлечь в экономику города суммарно более 3 трлн рублей (3,1 трлн рублей) за три года», — говорится в тексте релиза.

Экономист Беляев ранее рассказал, как именно Северной столице поможет привлечение средств. По его словам, местная администрация намерена развивать необходимую для предпринимательства инфраструктуру.