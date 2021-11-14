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Более 90% петербуржцев планируют путешествовать по России в новогодние праздники
Общество
Более 90% петербуржцев планируют путешествовать по России в новогодние праздники
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 14 ноября. Подавляющее большинство петербуржцев решили в новогодние праздники отправиться путешествовать по России вместо отдыха на заграничных курортах.

Более 90% жителей Северной столицы, планирующих уехать из города в период праздничных каникул, намерены путешествовать по России. Отдых за рубежом выбрали только 5,7% горожан, согласно данным бронирований у самостоятельных туристов.

Количество полетов за границу из Петербурга увеличивается умеренными темпами, прирост прогнозируется только за несколько дней до вылета, несмотря на высокий сезон. По мнению экспертов, ситуация складывается подобным образом из-за коронавируса и меняющихся ограничений на въезд в другие страны.

Поэтому отечественные туристы все больше предпочитают путешествовать по России. Наиболее популярными для отдыха в новогодние праздники у петербуржцев оказались Краснодар, Москва и Минеральные Воды, сообщают «Невские новости».

Глава Альянса туристических агентств Наталия Осипова ранее заявила, что самыми востребованными направлениями у россиян на Новый год стали Куба, Турция, ОАЭ и Крым.

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