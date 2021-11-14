Политолог Соловейчик: Из-за пандемии опасно повышать тарифы ЖКХ в Петербурге

Индекс предельного роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Северной столице в 2022 году постановлением правительства РФ от 30 октября утвержден в размере 6,3%. Такое повышение может стать самым высоким за пять лет. При этом решение об окончательной цифре будет принято губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

В беседе с Федеральным агентством новостей политолог Владимир Соловейчик отметил, что, на его взгляд, в период пандемии подобные изменения станут для горожан настоящим потрясением.

«В сфере ЖКХ, в соответствии с действующим законодательством, тарифы изменяться должны один раз в году. Значит, речь идет о грядущем повышении тарифов с 1 июля 2022 года. Очевидно, к этому моменту экономика не выйдет из состояния нынешнего кризиса. Вряд ли улучшится социальное самочувствие и финансовое положение большинства наших граждан, являющихся наемными работниками. Скорее всего, сильное повышение тарифов в сфере ЖКХ очень здорово ударит по реальным доходам абсолютного большинства наших горожан, которые живут от зарплаты до зарплаты, от стипендии до стипендии, от пенсии до пенсии», — сказал эксперт.

Владимир Соловейчик также отметил, что, по его мнению, повышение тарифов может привести к всплеску общественного недовольства.

«У нас и так, например, все время растет взнос в фонд капитального ремонта. Понятно, что капитальный ремонт надо финансировать, но, наверное, необходима помощь этому фонду со стороны городского бюджета. Нельзя все тяготы взносов на капитальный ремонт перекладывать на плечи граждан. То же самое относится и к оплате текущего содержания жилой площади и придомовых территорий, и текущего ремонта, тарифов на горячую и холодную воду, на отопление. Все это в случае резкого роста сильно ударит по социальному состоянию горожан и может привести к серьезному росту общественного недовольства, что в свою очередь, как мы знаем, выливается в протестное голосование на выборах, да и не только в это», — пояснил собеседник ФАН.

Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

В завершение он предположил, что такое решение властей Петербурга может представлять непосредственную угрозу здоровью горожан в условиях пандемии.

«Конечно, можно добиться того, что люди просто перестанут мыться дома или начнут в целях экономии по старинке греть холодную воду на плите и обливаться из ведра, но это же дикость и варварство. Рост тарифов на горячее водоснабжение очень сильно ударит по такой важной сфере, как нормальная гигиена. У нас и так в этой сфере большие проблемы, что мы видели по ситуации с распространением ковида. Стоит ли их еще усугублять? Я думаю, что нет», — подытожил политолог.

Ранее политолог Юрий Светов и депутат Госдумы Михаил Делягин в беседе с ФАН рассказали о том, как власти Северной столицы наносят удар по малому и среднему бизнесу Петербурга. По мнению народного избранника, в условиях «блатного феодализма» главную угрозу правящие круги видят в предпринимателях.