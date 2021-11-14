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Синоптик центра «Фобос» Леус предупредил петербуржцев о дождях в воскресенье
Общество
Синоптик центра «Фобос» Леус предупредил петербуржцев о дождях в воскресенье
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Санкт-Петербург, 14 ноября. Жителей Петербурга в воскресенье ожидает дождливая погода. О таком прогнозе рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Погодные условия в Северной столице 14 ноября окажутся под влиянием гребня антициклона. В связи с этим в городе возможны кратковременные дожди, которые, впрочем, прогнозируются только в начале дня. По словам синоптика, далее осадков не ожидается.

Температура воздуха поднимется до +2...+4 градусов. Ветер подует северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 773 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. Кроме того, в ночь на 15 ноября возможны заморозки.

Жителей Приморья тем временем предупредили о похолодании и осадках. Новая рабочая неделя в регионе начнется с небольших морозов и выпадения снега.

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