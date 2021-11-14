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Крупный пожар в нежилом доме произошел в Петроградском районе Санкт-Петербурга

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 07:55
Происшествия
Крупный пожар в нежилом доме произошел в Петроградском районе Санкт-Петербурга
Федеральное агентство новостей  /  Александр Кочкин

Санкт-Петербург, 14 ноября. Возгорание произошло на четвертом этаже нежилого дома на улице Большой Пушкарской в Петроградском районе Санкт-Петербурга. На месте инцидента работают сотрудники МЧС.

Сигнал о пожаре поступил на пульт сотрудников экстренных служб в 06:55 часов по местному времени. К загоревшемуся зданию выехали восемь единиц специальной техники и 38 человек личного состава.

Огонь распространился в семиэтажном доме на площади в 200 квадратных метров. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Пострадавшее здание является бывшим доходным домом Басевича. С 2013 года в нем регулярно случаются пожары. Только в июле 2021 года пожарные выезжали по этому адресу четыре раза.

Сотрудники МЧС ранее потушили пожар в квартире в Невском районе Санкт-Петербурга. Площадь возгорания составила 13 квадратных метров, в результате ЧП никто не пострадал.

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