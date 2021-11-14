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Четыре машины разбросало после ДТП на юго-западе Петербурга
Происшествия
Четыре машины разбросало после ДТП на юго-западе Петербурга
wikimedia.org  /  Roulex 45

Санкт-Петербург, 14 ноября. Массовая авария произошла на Петергофском шоссе в Красносельском районе Санкт-Петербурга. В результате столкновения четырех машин пострадал один человек, сообщили в правоохранительных органах.

ДТП случилось примерно в 18:00. На автодороге столкнулись четыре автомобиля, среди которых были иномарки Mazda, Opel и Bentley. Травмы при аварии получил 29-летний молодой человек. Пострадавшего госпитализировали.

В салоне автомобиля Opel находилась восьмилетняя девочка, которая не получила травм. В каждом направлении дороги перекрыли по одной полосе из двух. Уполномоченные службы заняты выяснением всех обстоятельств и деталей произошедшего.

Авария с летальным исходом на днях произошла на Приморском шоссе в Петербурге. В результате столкновения Nissan Laurel со столбом погибли два человека.

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