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Легендарный БДТ возобновил работу в историческом здании на Фонтанке
Общество
Легендарный БДТ возобновил работу в историческом здании на Фонтанке
Pr Scr vk.com  /  БДТ имени Г. А. Товстоногова

Санкт-Петербург, 13 ноября. Большой драматический театр (БДТ) имени Георгия Товстоногова вернулся на основную сцену, которая располагается в здании на набережной Фонтанки в Петербурге.

Окончание ремонта труппа отметила показом спектакля режиссера Андрея Могучего «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель». Во время строительных работ артисты БДТ играли на второй сцене. А свой 104-й сезон знаменитый петербургский театр открыл гастролями в российской столице, которые проходили с 13 сентября по 24 октября.

БДТ имени Товстоногова является одним из первых театров Петербурга, основанным после Октябрьской революции, в 1918 году. Изначально он носил имя писателя Максима Горького.

Ранее сообщалось, что генконсул Франции в Петербурге Паскаль Сливански вручил орден искусств и литературы художественному руководителю Александринского театра Валерию Фокину. Церемония состоялась в культурном учреждении после показа спектакля «Маскарад».

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