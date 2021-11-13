Консул Франции наградил орденом худрука Александринского театра Фокина

Санкт-Петербург, 13 ноября. Художественный руководитель Александринского театра, народный артист России Валерий Фокин получил Французский орден искусств и литературы из рук генконсула Франции в Петербурге Паскаля Сливански.

Торжественная церемония состоялась в театре после спектакля «Маскарад», который поставил Фокин. Французский дипломат отметил большой вклад артиста в укрепление отношений двух стран.

«Александринский театр по праву считается сегодня первым российским национальным театром, вокруг которого вы создаете ассоциацию национальных театров», — сказал Сливански, его слова передает ТАСС.

Худрук Александринки поблагодарил за внимание и поддержку. Фокин отметил важность культурного диалога между Россией и Францией. По его словам, с помощью театра можно развивать и укреплять гуманитарные связи.

Ранее сообщалось, что новый гендиректор МХАТа Владимир Кехман сообщил о желании возродить оркестр. Труппу и техперсонал также планируют стимулировать начислением бонусов за работу над спектаклями.