Беглов превратил прямую линию с петербуржцами в тематическую «лекцию» про COVID-19

Санкт-Петербург, 13 ноября. Губернатор Санкт-Петербурга провел долгожданную прямую линию, которая должна была состояться еще в сентябре. Мероприятие вышло узкоформатным — градоначальник стал обсуждать только тему коронавируса.

Беглов еще в июле после поручения президента РФ Владимира Путина пообещал провести свою первую прямую линию в сентябре. Мероприятие состоялось сегодня, 13 ноября, передают «Невские новости».

Губернатор выступил только в начале и в конце прямой линии, а на вопросы горожан, которые были присланы заранее, отвечала «армия» помощников. Среди них — вице-губернаторы Борис Пиотровский и Станислав Казарин, первый замглавы комитета по здравоохранению Андрей Сарана и другие.

Ограничительные меры являются единственным вариантом борьбы с пандемией COVID-19, отметил градоначальник. Он подчеркнул, что перепрофилирование мест в стационарах для зараженных коронавирусом является очень дорогостоящим «удовольствием». По словам Беглова, полностью укомплектованное с нуля место для ковид-пациента обойдется городу примерно в 11 миллионов рублей.

gov.spb.ru / Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

«Сколько нужно построить коек, если все будут относиться безответственно, на каждого человека в городе. Столько коек построить невозможно! — сказал он.

Введение нерабочей недели и другие меры по борьбе с пандемией губернатор оценил положительно. Однако статистические показатели он приводить не стал. Об ответственности чиновников за ситуацию в Петербурге Беглов тоже ничего не сказал.

В ходе прямой линии петербуржцам порекомендовали только одно — вакцинироваться. При этом власти уточнили, что появления популярного у населения препарата «КовиВак» в городе ждать не стоит.

Ранее сообщалось, что Беглов заявил о намерении пожаловаться в полицию на авторов сатирического издания "Панорама". Поводом для этого стала статья о подорожании проезда в общественном транспорте Петербурга.