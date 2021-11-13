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Холодную воду отключили в 13 домах в центре Петербурга из-за прорыва трубы
Общество
Холодную воду отключили в 13 домах в центре Петербурга из-за прорыва трубы
vk.com  /  Сергей Дрегваль

Санкт-Петербург, 13 ноября. Прорыв трубы на Большой Конюшенной оставил без холодной воды 13 домов в центре Санкт-Петербурга. Водоканал начал ликвидацию последствий аварии, сообщили в пресс-службе организации.

Ремонтные работы проходят на проезжей части, в связи с чем аварийным службам пришлось ограничить движение по одной полосе от Конюшенной к дому №13. В ближайшее время специалисты предоставят временное водоснабжение и привезут цистерны с жидкостью, отметили в пресс-службе ГУП Водоканал в комментарии изданию «Невские Новости».

«Когда технологическое нарушение будет устранено, 13 домов подключат к централизованному водоснабжению, но по срокам пока сложно сказать, сколько займут работы», — говорится в сообщении.

В октябре коммунальная авария произошла на участке трубопровода в Курортном районе Северной столицы. Тогда без воды остались почти 50 тыс. жителей. Проблему удалось решить, однако петербуржцы в социальных сетях продолжали жаловаться на отсутствие воды. Горожане оставались без водоснабжения почти два дня.

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авария водоканал коммунальщики
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