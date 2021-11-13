Жители Петербурга в костюмах Дедов Морозов прокатились по водоемам города на гидроциклах

Санкт-Петербург, 13 ноября. Водное представление на реках и каналах Петербурга устроили переодетые в Дедов Морозов аквабайкеры.

Число участников флешмоба превысило два десятка человек. На кадрах видно, как они проезжают вдоль набережной реки Фонтанки мимо Шереметьевского дворца. От большого числа гидроциклов на петербургской реке поднялись морские волны. Аквабайкеры махали и приветствовали петербуржцев, наблюдавших за водным шоу в преддверии Нового года.

Ранее стало известно, что новогоднее оформление Санкт-Петербурга посвятят 350-летию со дня рождения Петра Великого. В концепции будут сочетаться имперский стиль петровского периода и символизм европейского Рождества.