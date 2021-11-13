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Губернатор Петербурга Беглов объяснил, почему транспорт и поликлиники работают в пандемию
Общество
Губернатор Петербурга Беглов объяснил, почему транспорт и поликлиники работают в пандемию
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Санкт-Петербург, 13 ноября. Транспорт и поликлиники Санкт-Петербурга продолжают работать в период пандемии в обычном режиме. Почему так происходит, объяснил губернатор Александр Беглов.

Порядка пяти миллионов человек проживают в Северной столице, и власти города не представляют возможным отправить всех на изоляцию. Горожане в качестве аргумента предлагают градоначальнику расширить запас коек для больных COVID-19. Однако Беглов отвечает, что сделать это также затруднительно.

«Но переоборудование одного места стоит от 200 до 500 тыс. рублей, плюс аппараты ИВЛ, шлюзы, а сколько нужно коек, если все будут относиться безответственно?» — объяснил глава Петербурга.

Некоторые граждане заявляют о необходимости закрыть школы, поликлиники и метро. Однако к такой мере можно прибегнуть лишь на короткий срок, считает градоначальник. Поэтому данные учреждения продолжают работать в обычном режиме.

«Даже самые жесткие ограничения не помогут», — сказал Беглов.

Накануне Смольный напомнил горожанам об отсутствии ответственности за отказ от вакцинации против коронавируса. При этом губернатор отмечает, что снятие ограничений по COVID-19 зависит от формирования коллективного иммунитета и сознательности жителей.

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