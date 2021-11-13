Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 ноября 15:06
15:03
Весь мир
Глава МИД Алжира обвинил Марокко в экспансионизме
15:03
Политика
Лукашенко: без Путина не было бы нашей цивилизации
15:00
Общество
Эксперты: «Власти Петербурга наносят удар по малому и среднему бизнесу»
14:57
Происшествия
Французский авианосец столкнулся с парусной яхтой под флагом Польши в Средиземном море
14:56
Весь мир
Испанская компания Naturgy надеется разрешить газовый конфликт между Марокко и Алжиром
14:54
Происшествия
Четверо рабочих производственного цеха «Перекрестка» в Подмосковье получили сильные ожоги
14:54
Происшествия
Рецидивист до смерти забил мать кулаками в Перми
14:53
Экономика
Финансист Зельцер указал на возможность сохранения курса рубля в ближайшие месяцы
14:51
Экономика
Хитрый ход Киева позволит Украине избежать «веерных отключений»
14:48
Шоу-бизнес
Манижа, Маликов и другие звезды исполнят песни «Тату» на трибьют-концерте
Все новости

Смольный введет новые ограничительные меры против COVID-19, если горожане не привьются
Общество
Смольный введет новые ограничительные меры против COVID-19, если горожане не привьются
ФБА «Экономика сегодня»

Санкт-Петербург, 13 ноября. Власти Северной столицы не собираются расширять перечень представленных мер против коронавируса, но только если петербуржцы пройдут процедуру вакцинации до 1 декабря.

Заместитель председателя комитета промышленной политики Александр Ситов выдвинул условия, при которых количество уже введенных ограничительных мер не будет расширено к новогодним праздникам. До 1 декабря текущего года петербуржцам необходимо вакцинироваться от COVID-19. Достаточный уровень коллективного иммунитета сможет обеспечить безопасность жителям города.

«Территория, куда будет осуществляться доступ по QR-кодам, действительно будет безопасной для посещения, и к Новому году не придется вводить никаких дополнительных ограничений, мы на это очень рассчитываем», — пояснил Ситов.

Правительство Петербурга предоставит более 35 миллионов рублей на компенсацию убытков городским фудкортам и фудплейсам, которые пострадали в зимний и летний локдауны 2021 года. Предоставленная поддержка не распространяется на простой в нерабочие ноябрьские дни.

Доступ к заведениям общественного питания и к бытовым услугам ограничат для непривитых пенсионеров Северной столицы. Специалисты Роспотребнадзора перечислили ограничения для неработающих граждан старше 60 лет.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Смольный введет новые ограничительные меры против COVID-19, если горожане не привьются
вакцинация ограничения коронавирус
Комментировать