Смольный введет новые ограничительные меры против COVID-19, если горожане не привьются

Санкт-Петербург, 13 ноября. Власти Северной столицы не собираются расширять перечень представленных мер против коронавируса, но только если петербуржцы пройдут процедуру вакцинации до 1 декабря.

Заместитель председателя комитета промышленной политики Александр Ситов выдвинул условия, при которых количество уже введенных ограничительных мер не будет расширено к новогодним праздникам. До 1 декабря текущего года петербуржцам необходимо вакцинироваться от COVID-19. Достаточный уровень коллективного иммунитета сможет обеспечить безопасность жителям города.

«Территория, куда будет осуществляться доступ по QR-кодам, действительно будет безопасной для посещения, и к Новому году не придется вводить никаких дополнительных ограничений, мы на это очень рассчитываем», — пояснил Ситов.

Правительство Петербурга предоставит более 35 миллионов рублей на компенсацию убытков городским фудкортам и фудплейсам, которые пострадали в зимний и летний локдауны 2021 года. Предоставленная поддержка не распространяется на простой в нерабочие ноябрьские дни.

Доступ к заведениям общественного питания и к бытовым услугам ограничат для непривитых пенсионеров Северной столицы. Специалисты Роспотребнадзора перечислили ограничения для неработающих граждан старше 60 лет.