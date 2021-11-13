Метеоролог Леус сообщил об аномальной погоде в Петербурге 13 ноября

Санкт-Петербург, 13 ноября. Северная столица подвергнется влиянию двух циклонов в эту субботу. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, как это отразится на погоде.

Петербуржцев ожидает облачность в течение дня, но вероятность осадков небольшая. Все температурные показатели будут выше нормы. В город придет северо-западный ветер, скорость которого будет варьироваться в пределах 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем останется в пределах 3-5 градусов выше нуля. Атмосферное давление вырастет до 769 миллиметров ртутного столба, что считается выше нормы.

«Синоптическая ситуация в Северной столице будет представлена узкой полосой повышенного атмосферного давления, с запада и с востока сжатой циклоническими вихрями», — пояснил Михаил Леус.

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