Петербург побил рекорд по числу вакцинаций от коронавируса с начала прививочной кампании

Санкт-Петербург, 13 ноября. Максимум числа введенных инъекций от коронавируса в течение суток зафиксирован в Северной столице 12 ноября. Медики вкололи вакцину 34 335 раз, что представляет собой самый высокий результат с начала пандемии сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

В целом с начала прививочной кампании в Петербурге первым компонентом привились более 1,86 млн человек, при этом более 1,98 млн петербуржцев уже закончили полный цикл вакцинации, в данный момент в городе действуют 177 пунктов вакцинации в медицинских учреждения, стратегический резерв вакцин сейчас составляет 631 271 дозу.

«Первым компонентом привито 22 630 человек. Всего выполнено 34 335 инъекций, что является рекордом за все время кампании по вакцинации», — сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Вакцинация проходит на фоне оценок некоторых экспертов по поводу того, что в вопросе борьбы с пандемией Петербург показал себя хуже Москвы. Остается надеяться, что нынешние рекордные темпы вакцинации помогут защитить горожан от опасной инфекции.