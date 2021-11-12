Астроном Максим Ховричев объяснил яркую вспышку в небе над Петербургом

Санкт-Петербург, 12 ноября. Жители Северной столицы и Ленинградской области 11 ноября в небе заметили яркую вспышку, которую приняли за падение метеорита. Астроном Максим Ховричев объяснил, что за объект был в небе на самом деле.

Заведующий лабораторией астрометрии и звездной астрономии Пулковской обсерватории (ГАО РАН) Максим Ховричев заявил, что жители Петербурга и Ленобласти видели свет от падения болида в районе Карелии. По словам специалиста, если бы это был метеорит, его части нашли бы на Земле. Но пока их нет, поэтому объект стоит называть болидом.

«В Карелии были слышны даже раскаты ударов в воздухе — значит, что где-то там и происходило событие, самый эпицентр. В Петрозаводске событие наблюдалось очень ярко и очень высоко над головой», — рассказал Ховричев «Интерфаксу».

Эксперт отметил, что объект был не очень крупным. По предварительным оценкам, его размер составлял около метра. Такие объекты при разрушении в атмосфере создают звуковой эффект и яркую вспышку света, пишет телеканал «360».

Жители Петербурга и области успели снять вспышку на видео. Позднее ролики стали появляться в Сети. Некоторые интернет-пользователи утверждали, что это была шаровая молния.