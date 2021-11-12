Кормушки для птиц в виде Исаакиевского собора и маяка появятся в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 ноября. Более 200 кормушек для птиц передали школьники Санкт-Петербурга комитету по благоустройству Северной столицы. Конструкции для пернатых ребята делали вместе с родителями.

Всего ученики за период осенних каникул изготовили тысячу кормушек для птиц, 200 из которых передали комитету по благоустройству Петербурга. Часть поделок повесили в эколого-биологическом центре «Крестовский остров». Школьники подошли к созданию кормушек профессионально.

На занятиях дополнительного образования в рамках программ 3D-моделирования ребята сделали настоящие шедевры. Например, появились кормушки в виде Исаакиевского собора и маяка. Самая большая конструкция достигает почти метра в высоту.

Жители России 12 ноября отмечают Синичкин день. В этот праздник принято развешивать кормушки, угощать пернатых несоленым салом, сырыми семечками тыквы, подсолнечника или арахиса.