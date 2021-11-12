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Жители Петербурга оценили качество дорог города на 3,5 балла из пяти
Общество
Жители Петербурга оценили качество дорог города на 3,5 балла из пяти
Невские Новости  /  Светлана Дремина

Санкт-Петербург, 12 ноября. Петербуржцы оценили качество дорог Северной столицы на 3,5 балла из пяти. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы.

Исследование проводилось с 28 октября по 8 ноября среди 4771 российского соискателя. Качество трасс Санкт-Петербурга признали удовлетворительным. Первое место в рейтинге с 4,1 балла заняла Тюменская область, второе — Татарстан. На третьей строчке оказалась Москва. Худшими признали дороги в Новосибирской, Иркутской и Ярославской областях. Там оценки не превышают 2,5 балла.

В целом по России качество трасс получило оценку 3,3 балла. Максимальный показатель выбрали всего 11% респондентов, еще 38% поставили дорогам четверку. Порядка 63% россиян считают, что качество трасс в стране за последние три-пять лет изменилось в лучшую сторону, рассказывает АБН.

Республика Крым в течение трех лет получит более 9 миллиардов рублей на ремонт дорог. В 2021 году на это ушло свыше 16 млрд рублей, 3,1 млрд из них потратили на ремонт дорожного покрытия.

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