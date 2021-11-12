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Астроном Новичонок вычислил примерный вес пролетевшего над Петербургом метеорита

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 16:25
Общество
Астроном Новичонок вычислил примерный вес пролетевшего над Петербургом метеорита
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Санкт-Петербург, 12 ноября. Жители Петербурга и нескольких районов Ленинградской области могли наблюдать неопознанный летающий объект вечером минувшего четверга. Астроном Артем Новичонок объяснил, где лучше искать «упавшую звезду».

Вечером 11 ноября на небосводе Северной столицы промелькнула яркая вспышка. Светящийся шар появился в небе на несколько секунд, но его успели заметить жители города как на севере, так и на юге. Очевидцы сообщили в социальных сетях, что его появление произошло около половины шестого вечера.

Астроном Новичонок отметил, что неопознанный объект, скорее всего, не несет никакой опасности. Данный объект может быть осколком кометы. Астероиды сталкиваются между собой и раскалываются, а отдельные части могут входить в атмосферу земли и сгорать.

«Здесь явно речь про небольшой фрагмент — это могут быть сотни граммов или могут быть один-два килограмма», — пояснил специалист.

Странный объект в небе наблюдали и жители Свердловской области. Многие предположили, что им посчастливилось увидеть свидетельства существования внеземной цивилизации.

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